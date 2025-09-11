Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagnachmittag im Plus

Tesla im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 382,76 USD zu.

Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 382,76 USD. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 382,76 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 370,70 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5.869.188 Tesla-Aktien.

Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 488,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 27,63 Prozent zulegen. Bei 212,12 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 249,38 USD für die Tesla-Aktie.

Am 23.07.2025 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 USD gegenüber 0,42 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,50 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 22,50 Mrd. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Tesla am 15.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,71 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie vor Crash? Deshalb könnte der 30. September ein Wendepunkt sein

Tesla-Aktie fester: Verbrenner-Aus in Gefahr? Werksleiter äußert Bedenken

Vom Buchhändler zu einem der reichsten Menschen der Welt - Eine Kurzbiografie des Amazon-Gründers Jeff Bezos