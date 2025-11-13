Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagnachmittag verlustreich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Minus bei 418,68 USD.

Die Tesla-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 418,68 USD. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 416,84 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 423,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.149.054 Tesla-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (488,50 USD) erklomm das Papier am 19.12.2024. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 14,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 214,25 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 95,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 291,50 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 22.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD erwirtschaftet worden. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,10 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 28.01.2026 präsentieren.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie des E-Autopioniers 2026 antreiben könnte

BYD-Aktie fällt: Tesla-Konkurrent gerät nach Erholung erneut unter Druck

Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: So alt waren sie bei ihrer ersten Unternehmensgründung