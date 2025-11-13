Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagabend im Ausverkauf
Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 7,7 Prozent auf 397,31 USD.
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 7,7 Prozent auf 397,31 USD. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 396,44 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 423,00 USD. Bisher wurden heute 19.929.793 Tesla-Aktien gehandelt.
Am 19.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 488,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Bei 214,25 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 46,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 291,50 USD für die Tesla-Aktie.
Tesla ließ sich am 22.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 28,10 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 25,18 Mrd. USD umsetzen können.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2026 veröffentlicht.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 1,67 USD je Aktie aus.
