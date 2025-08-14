Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagnachmittag im Minusbereich

Tesla im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 333,21 USD.

Die Tesla-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 333,21 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 332,35 USD. Mit einem Wert von 337,91 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.948.857 Tesla-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 488,50 USD erreichte der Titel am 19.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 46,60 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.08.2024 Kursverluste bis auf 202,60 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Tesla-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesla 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 249,38 USD aus.

Am 23.07.2025 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 22,50 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 25,50 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.10.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 1,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität?

Tesla-Aktie gibt nach: Tesla bereitet offenbar Robotaxi-Tests in New York City vor

Tesla-Aktie im Visier: Kundenloyalität im freien Fall - wie es dazu kam