thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 9,78 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 9,78 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 9,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,49 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.678.799 thyssenkrupp-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.07.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,79 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR ab. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 253,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,156 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,83 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 8,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 14.08.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 19.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,457 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

