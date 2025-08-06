DAX24.237 +1,3%ESt505.335 +1,4%Top 10 Crypto15,92 +3,4%Dow43.955 -0,5%Nas21.271 +0,5%Bitcoin100.139 +1,5%Euro1,1618 -0,3%Öl66,86 -0,2%Gold3.388 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Apple 865985 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Notierung im Blick

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Nachmittag an Fahrt

07.08.25 16:08 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 9,78 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,70 EUR 0,20 EUR 2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 9,78 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 9,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,49 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.678.799 thyssenkrupp-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.07.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,79 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR ab. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 253,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,156 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,83 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 8,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 14.08.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 19.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,457 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie: Was Analysten von thyssenkrupp erwarten

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem thyssenkrupp-Investment von vor 5 Jahren verdient

Erste Schätzungen: thyssenkrupp präsentiert Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
29.07.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
28.05.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
15.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
25.02.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
13.02.2025thyssenkrupp KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.07.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
28.05.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
16.05.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
15.05.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
26.07.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen