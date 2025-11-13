thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp steigt am Donnerstagnachmittag

thyssenkrupp im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 9,49 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 9,49 EUR zu. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,51 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,32 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 926.386 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,68 EUR) erklomm das Papier am 20.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 11,18 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,42 EUR. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 74,45 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,143 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,70 EUR für die thyssenkrupp-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 14.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,99 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.12.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,274 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

