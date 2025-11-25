thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 8,49 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 8,49 EUR ab. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 8,29 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.146.778 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 20.10.2025 markierte das Papier bei 10,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 25,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 67,22 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,143 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte thyssenkrupp am 14.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,70 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,81 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 09.12.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte thyssenkrupp die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,273 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

