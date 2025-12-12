DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -3,0%Nas23.277 -1,3%Bitcoin76.835 -2,5%Euro1,1748 +0,1%Öl61,29 -0,4%Gold4.295 +0,4%
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Top-News: Das war diese Woche wichtig

RohstoffalarmRekord-Goldfund in China: Warum Bitcoin-Anleger jetzt aufhorchen

China meldet den größten Goldfund seiner Geschichte. Während der Fund aufmerksam verfolgt wird, zieht man in der Krypto-Szene einen neuen Vergleichspunkt zum begrenzten Bitcoin-Angebot.
Rentenreform 2026Altersvorsorge in Gefahr? Was die geplanten Sozialabgaben auf Kapitalerträge für Anleger bedeuten

Investments im BlickSo sah das Depot von Starinvestor Stanley Druckenmiller im dritten Quartal 2025 aus

Rohstoff-RallyGold bleibt gefragt: US-Banken prognostizieren auch für 2026 weiteren Höhenflug

Mögliche Alternative?Alternative zu DroneShield? Diese australische Verteidigungsaktie könnte eine Option sein

Kaufempfehlungen KW 50Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Radikaler SchrittWarum Palantir-Mitgründer Peter Thiel all seine NVIDIA-Aktien verkauft hat

ChipkriseTesla-Aktie: Laut Musk hängt die Zukunft des Autobauers an einem Hightech-Puzzleteil

Strategische ÜbernahmeRheinmetall-Zukauf: So reagieren die Aktien von HENSOLDT, RENK und TKMS

Abspaltung erfolgtMagnum Ice Cream-Aktie pendelt um Referenzpreis: Unilever-Spin-off begeht ersten Handelstag

AnalystenmeinungBayer-Aktie steigt deutlich: JPMorgan verdoppelt Kursziel und stuft hoch

VolatilitätNach dem Rekordhoch kam der Crash - Was frühere Zyklen über die Korrektur bei Bitcoin verraten

Wedbushs-FavoritenNVIDIA & Co.: Diese 10 Aktien empfiehlt Wedbush zum Jahresende 2025

AgenturmeldungAktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS heben ab: Rüstungsspaket & Ukraine-Verhandlungen

KapitalmaßnahmeBAT-Aktie unter Druck: Milliardenschwerer Aktienrückkauf und bestätigte Ziele

Ergebnisse im BlickOracle-Aktie bricht ein: Umsatz und Ausblick enttäuschen - Übernimmt sich der SAP-Rivale finanziell?

Nach Oracle-ZahlenReihenweise Verluste bei Aktien von SAP, NVIDIA, Softbank & Co.: US-Konzern sorgt für KI-Katerstimmung

Kaufempfehlungen überwiegenVonovia-Aktie mit 52-Wochen-Tief: Warum Analysten dennoch Potenzial sehen

Autoaktie im FokusMercedes-Benz-Aktie dank Analysten nahe Jahreshoch - Kommt jetzt die Jahresendrally?

Underwritten OfferingAlmonty-Aktie -10 %: Kapitalmaßnahme belastet Wolfram-Produzent

BilanzvorlageTUI-Aktie fällt dennoch: Dividende kehrt nach starken Zahlen zurück

StabilisierungDroneShield-Aktie freundlich: Erste Anzeichen einer Bodenbildung?

Seltene EinblickeElon Musk gibt Aktienempfehlung ab: Warum der Tesla-CEO Alphabet und NVIDIA im KI-Rennen vorne sieht

Kursziel angehobenBayer-Aktie in Grün: Berenberg hebt Kursziel an - Eylea vor EU-Zulassung in weiterer Indikation

Entscheidung im BlindflugTrotz hoher Inflation: US-Notenbank senkt erneut den Leitzins - Konjunkturprognose angehoben

Bullishe Bewertungen25 Jahre nach Allzeithoch: Warum Analysten der Allianz-Aktie neue Rekordstände zutrauen

WohnimmobilienkonzernVonovia-Aktie nahe Jahrestief - Aktionäre 2025 mit tiefroter Bilanz

Übernahmekampf eskaliertParamount legt feindliches Barangebot für Warner Bros. vor und fordert Netflix heraus

Krypto-VergleichBitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung dürfte 2026 überzeugen?

Portfolio und KIÜbernahmekampf um Warner Bros.: So wichtig ist der Deal laut Analysten für Netflix - Aktie gibt nach

Stabilität zähltBerkshire Hathaway oder Broadcom: Welche Aktie bis 2030 mehr Potenzial hat

Experten mit BewertungenGeballte Analystenpower für die TUI-Aktie: So reagieren Experten auf die Zahlen des Reiseriesen

