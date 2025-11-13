TRATON Aktie News: TRATON präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von TRATON. Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 29,06 EUR.

Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 29,06 EUR. Die TRATON-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,12 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.035 TRATON-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2025 bei 38,45 EUR. 32,31 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 25,12 EUR ab. Mit Abgaben von 13,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Im Vorjahr erhielten TRATON-Aktionäre 1,70 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,09 EUR aus.

TRATON ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 1,45 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 10,42 Mrd. EUR, gegenüber 11,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,22 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte TRATON am 17.03.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,35 EUR je TRATON-Aktie.

