Gerüchte "nicht gut": Cryan will Chef der Deutschen Bank bleiben

In einem Brief an die Mitarbeiter des DAX -Konzerns schrieb der Manager, einmal mehr stehe die Deutsche Bank in den Schlagzeilen. Die Gerüchte seien aber nicht gut für die Bank. "Ich möchte Ihnen daher versichern, dass ich mich weiterhin mit all meiner Kraft für die Bank einsetze und gemeinsam mit Ihnen den Weg weiter gehen möchte, den wir vor rund drei Jahren angetreten haben", schrieb Cryan.

Es werde derzeit viel über die Geschäftsergebnisse diskutiert, innerhalb wie außerhalb der Bank. Die Zahlen seien noch nicht da, "wo wir alle sie uns wünschen". Das Institut müsse sich weiter darauf konzentrieren, die mit dem Aufsichtsrat abgestimmte Strategie umzusetzen. "Hier gibt es keinen Dissens", schrieb der Manager. "Wir liegen gut auf Kurs und dürfen uns nicht aus der Bahn werfen lassen. Nach dem erfolgreichen DWS-Börsengang werde es beim Zusammenschluss des deutschen Privat- und Firmenkundengeschäfts mit der Postbank es in den kommenden Monaten ebenfalls gute Nachrichten geben.

Mit der Bewältigung der aktuellen Aufgaben werde die Bank mehr und mehr Zeit und Ressourcen dafür nutzen können, um Neugeschäft aufzubauen und das bestehende Geschäft effizienter zu machen. Entsprechend werde künftig wieder mehr Fokus auf Wachstum liegen und darauf, für die Aktionäre attraktive Renditen zu erzielen. "Es gibt keinen besseren Weg, um ungewollte Schlagzeilen zu vermeiden. Und ich werde all meine Kraft dafür einsetzen, dass wir das erreichen" schrieb Cryan.

Dem Manager war vorgeworfen worden, die Deutsche Bank zu langsam wieder in die Erfolgsspur zu führen. In diesem Zusammenhang war in Medien auch über wachsende Spannungen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Paul Achleitner berichtet worden. Die Deutsche Bank hatte 2017 zum dritten Mal in Folge einen Jahresverlust geschrieben.

FRANKFURT (Dow Jones)

