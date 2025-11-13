DAX24.052 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.964 -1,9%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1646 +0,5%Öl63,11 +0,7%Gold4.207 +0,2%
So bewegt sich TUI

TUI Aktie News: TUI am Nachmittag im Aufwind

13.11.25 16:08 Uhr
TUI Aktie News: TUI am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von TUI gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von TUI legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 7,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,84 EUR 0,19 EUR 2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,7 Prozent auf 7,85 EUR. Der Kurs der TUI-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,96 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,69 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.262.631 TUI-Aktien.

Am 18.08.2025 markierte das Papier bei 9,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TUI-Aktie derzeit noch 18,39 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,36 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TUI-Aktie 46,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,095 EUR je TUI-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 10,36 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TUI am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6,20 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,79 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.12.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von TUI rechnen Experten am 16.12.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,26 EUR je TUI-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025TUI Market-PerformBernstein Research
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
