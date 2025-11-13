TUI Aktie News: TUI am Mittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TUI. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 7,85 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 7,85 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die TUI-Aktie bei 7,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,69 EUR. Von der TUI-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.758.591 Stück gehandelt.

Am 18.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TUI-Aktie somit 15,53 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 5,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 31,71 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für TUI-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,095 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,36 EUR.

TUI gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TUI 0,10 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 6,20 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,79 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 10.12.2025 dürfte TUI Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 16.12.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,26 EUR je TUI-Aktie.

