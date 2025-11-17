TUI Aktie News: TUI am Montagmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 7,62 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 7,62 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,62 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 290.973 TUI-Aktien umgesetzt.

Bei 9,30 EUR erreichte der Titel am 18.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TUI-Aktie 21,93 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 5,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,67 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,133 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,22 EUR je TUI-Aktie aus.

TUI ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TUI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,20 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,79 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.12.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der TUI-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 16.12.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,27 EUR je TUI-Aktie.

