So bewegt sich TUI

TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Mittag ins Minus

18.11.25 12:04 Uhr
TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Mittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,9 Prozent auf 7,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,32 EUR -0,28 EUR -3,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 3,9 Prozent auf 7,35 EUR ab. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 7,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.319.224 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,48 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 27,05 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,133 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 10,22 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 13.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 6,20 Mrd. EUR gegenüber 5,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.12.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 16.12.2026 dürfte TUI die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,27 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI: Das würde richtig Druck erzeugen

TUI: Böse Überraschung für die Shortseller

TUI-Aktie gesucht: Operatives Ergebnis übertrifft eigene Prognose

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
17.11.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025TUI Market-PerformBernstein Research
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
17.11.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025TUI Market-PerformBernstein Research
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI Market-PerformBernstein Research
23.09.2025TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

