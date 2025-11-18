TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Mittag ins Minus

So bewegt sich TUI

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TUI. Die TUI-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,9 Prozent auf 7,35 EUR.

Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 3,9 Prozent auf 7,35 EUR ab. In der Spitze fiel die TUI-Aktie bis auf 7,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.319.224 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,48 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die TUI-Aktie mit einem Verlust von 27,05 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TUI-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,133 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TUI-Aktie bei 10,22 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 13.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 6,20 Mrd. EUR gegenüber 5,79 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

TUI dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.12.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 16.12.2026 dürfte TUI die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TUI-Gewinn in Höhe von 1,27 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI: Das würde richtig Druck erzeugen

TUI: Böse Überraschung für die Shortseller

TUI-Aktie gesucht: Operatives Ergebnis übertrifft eigene Prognose