TUI Aktie News: TUI am Vormittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TUI. Die Aktionäre schickten das Papier von TUI nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,1 Prozent auf 7,34 EUR.

Der TUI-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 4,1 Prozent auf 7,34 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,32 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 370.433 TUI-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,68 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 5,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,93 Prozent würde die TUI-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

TUI-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,133 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,22 EUR je TUI-Aktie aus.

TUI veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 10.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 16.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass TUI im Jahr 2025 1,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

