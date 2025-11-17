TUI Aktie News: Anleger schicken TUI am Nachmittag ins Minus

So entwickelt sich TUI

Die Aktie von TUI gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TUI-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 7,67 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die TUI-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 7,67 EUR ab. Die TUI-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,60 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,76 EUR. Bisher wurden heute 487.052 TUI-Aktien gehandelt.

Am 18.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 9,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,17 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,36 EUR ab. Derzeit notiert die TUI-Aktie damit 43,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,133 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,22 EUR je TUI-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TUI am 13.08.2025. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TUI noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. TUI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,20 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte TUI am 10.12.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 16.12.2026.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,27 EUR je Aktie.

