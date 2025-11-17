TUI Aktie News: TUI am Montagvormittag in Rot

So bewegt sich TUI

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TUI. Das Papier von TUI gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 7,70 EUR abwärts.

Die TUI-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 7,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die TUI-Aktie bis auf 7,70 EUR. Bei 7,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.357 TUI-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.08.2025 bei 9,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,66 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TUI-Aktie derzeit noch 30,40 Prozent Luft nach unten.

Für TUI-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,133 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TUI-Aktie bei 10,22 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TUI am 13.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,20 Mrd. EUR – ein Plus von 7,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TUI 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 10.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von TUI veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können TUI-Anleger Experten zufolge am 16.12.2026 werfen.

Experten taxieren den TUI-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,27 EUR je Aktie.

