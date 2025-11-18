TUI Aktie News: TUI am Nachmittag billiger
Die Aktie von TUI gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,6 Prozent auf 7,30 EUR.
Die TUI-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,6 Prozent auf 7,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,25 EUR aus. Bei 7,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2.031.202 TUI-Aktien umgesetzt.
Am 18.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 27,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,36 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,133 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,22 EUR aus.
Am 13.08.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 6,20 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.12.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2025 1,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|24.09.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|23.09.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2025
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.2023
|TUI Underweight
|Barclays Capital
