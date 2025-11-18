DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.423 -1,3%Bitcoin80.610 +1,5%Euro1,1574 -0,1%Öl64,05 ±0,0%Gold4.063 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 SAP 716460 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf
TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX? TKMS-Aktie könnte bald aufsteigen: Neue Rüstungspower für den MDAX?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf TUI-Kurs

TUI Aktie News: TUI am Nachmittag billiger

18.11.25 16:08 Uhr
TUI Aktie News: TUI am Nachmittag billiger

Die Aktie von TUI gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die TUI-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,6 Prozent auf 7,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,37 EUR -0,23 EUR -3,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TUI-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,6 Prozent auf 7,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TUI-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,25 EUR aus. Bei 7,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2.031.202 TUI-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 27,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,36 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,133 EUR. Im Vorjahr hatte TUI 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,22 EUR aus.

Am 13.08.2025 hat TUI in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat TUI 6,20 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,79 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.12.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass TUI im Jahr 2025 1,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TUI-Aktie

TUI: Das würde richtig Druck erzeugen

TUI: Böse Überraschung für die Shortseller

TUI-Aktie gesucht: Operatives Ergebnis übertrifft eigene Prognose

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
17.11.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025TUI Market-PerformBernstein Research
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
17.11.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025TUI Market-PerformBernstein Research
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI Market-PerformBernstein Research
23.09.2025TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen