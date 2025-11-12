Hotels und Kreuzfahrten bescheren Tui mehr Gewinn - Aktie legt zu
Werte in diesem Artikel
HANNOVER (dpa-AFX) - Eine starke Nachfrage nach Hotels und Kreuzfahrten haben dem Reisekonzern TUI einen Gewinnsprung beschert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September legte der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) um neun Prozent auf gut 1,4 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen überraschend am Mittwoch in Hannover mitteilte. Bei konstanten Währungskursen wäre der operative Gewinn um 12,6 Prozent gestiegen und damit stärker als vom Vorstand im Sommer in Aussicht gestellt.
Der Umsatz wuchs hingegen nur um 4,4 Prozent auf knapp 24,2 Milliarden Euro - tatsächlich und auch zu konstanten Wechselkursen. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hatten im Schnitt einen höheren Umsatz erwartet, beim operativen Gewinn aber mit einem Ergebnis in dieser Höhe gerechnet.
Die im MDAX gelistete Tui-Aktie legte nach den Nachrichten vom Nachmittag zu und lag zuletzt mit rund anderthalb Prozent im Plus. Die endgültigen Jahreszahlen, weitere Details und Prognosen für das neue Geschäftsjahr will Tui wie geplant am 10. Dezember veröffentlichen. Dann will der Vorstand auch mehr zur neuen Ausschüttungsstrategie bekannt geben./stw/he
Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu TUI AG
Analysen zu TUI AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|24.09.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|23.09.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|23.09.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.2025
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.2025
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.2025
|TUI Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2025
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.2024
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.2023
|TUI Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen