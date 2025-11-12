>>>
DAX24.388 +1,3%Est505.790 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,24 +4,6%Nas23.447 -0,1%Bitcoin90.000 +1,3%Euro1,1575 -0,1%Öl63,32 -2,8%Gold4.142 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++

Hotels und Kreuzfahrten bescheren Tui mehr Gewinn - Aktie legt zu

12.11.25 15:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,60 EUR 0,32 EUR 4,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HANNOVER (dpa-AFX) - Eine starke Nachfrage nach Hotels und Kreuzfahrten haben dem Reisekonzern TUI einen Gewinnsprung beschert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September legte der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) um neun Prozent auf gut 1,4 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen überraschend am Mittwoch in Hannover mitteilte. Bei konstanten Währungskursen wäre der operative Gewinn um 12,6 Prozent gestiegen und damit stärker als vom Vorstand im Sommer in Aussicht gestellt.

Wer­bung

Der Umsatz wuchs hingegen nur um 4,4 Prozent auf knapp 24,2 Milliarden Euro - tatsächlich und auch zu konstanten Wechselkursen. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hatten im Schnitt einen höheren Umsatz erwartet, beim operativen Gewinn aber mit einem Ergebnis in dieser Höhe gerechnet.

Die im MDAX gelistete Tui-Aktie legte nach den Nachrichten vom Nachmittag zu und lag zuletzt mit rund anderthalb Prozent im Plus. Die endgültigen Jahreszahlen, weitere Details und Prognosen für das neue Geschäftsjahr will Tui wie geplant am 10. Dezember veröffentlichen. Dann will der Vorstand auch mehr zur neuen Ausschüttungsstrategie bekannt geben./stw/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.09.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025TUI OverweightBarclays Capital
23.09.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI NeutralUBS AG
23.09.2025TUI Market-PerformBernstein Research
23.09.2025TUI Market-PerformBernstein Research
14.08.2025TUI NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen