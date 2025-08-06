DAX23.924 +0,3%ESt505.263 +0,3%Top 10 Crypto15,40 -1,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin97.961 -0,7%Euro1,1670 +0,1%Öl67,31 +0,5%Gold3.378 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Zalando ZAL111 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen fester -- IonQ bleibt in der Verlustzone -- Apple erhöht US-Investitionen -- Telekom hebt Prognose an -- Allianz im Fokus
Top News
Merck-Aktie: Darmstädter Merck erleidet Gewinn- und Umsatzeinbruch Merck-Aktie: Darmstädter Merck erleidet Gewinn- und Umsatzeinbruch
Allianz-Aktie: Allianz übertrifft alle Erwartungen und bestätigt Ausblick Allianz-Aktie: Allianz übertrifft alle Erwartungen und bestätigt Ausblick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Ãœbersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ungünstige Währungseffekte

Merck-Aktie: Darmstädter Merck erleidet Gewinn- und Umsatzeinbruch

07.08.25 07:18 Uhr
Merck-Aktie: Quartalsfrust bei Merck - Wechselkurse reißen tiefe Spuren! | finanzen.net

Der Pharma- und Technologiekonzern Merck hat im zweiten Quartal wegen starker negativer Währungseffekte herbe Rückgänge bei Umsatz und Gewinn verbucht und die Markterwartungen deutlich verfehlt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
105,40 EUR -3,40 EUR -3,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Insbesondere die Schwäche des US-Dollar gegenüber dem Euro schlug zu Buche, wie der Konzern mitteilte. Die im Mai angesichts des aktuellen makroökonomischen und geopolitischen Umfelds gesenkte Jahresprognose wurde präzisiert: Die Prognosespanne für organisches Umsatzwachstum wurde eingegrenzt, die Erwartungen an das operative Ergebnis vom Konzern und den Sparten Life Science und Healthcare aber erhöht

Wer­bung

Organisch verzeichnete Merck im Zeitraum April bis Juni ein Umsatz- und Ergebniswachstum, das Konzernchefin Belen Garijo als solide bezeichnete. "Ja, die Währungseffekte sind spürbar", sagte sie laut der Mitteilung. "Aber unsere drei Unternehmensbereiche Life Science, Healthcare und Electronics machen uns als Konzern widerstandsfähiger gegen die geopolitischen, wirtschaftlichen und währungsbedingten Schwankungen, die Unternehmen weltweit erschüttern."

Im laufenden Jahr rechnet der Konzern nun mit einem organischen Umsatzwachstum um 2 bis 5 Prozent statt 2 bis 6 Prozent. Für das bereinigte EBITDA wird ein organisches Wachstum von 4 bis 8 Prozent erwartet statt 2 bis 7 Prozent. Der Grund dafür seien die Erhöhung der Prognose für Life Science und Healthcare sowie eine hohe Kostendisziplin in allen Unternehmensbereichen.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Merck KGaA

Nachrichten zu Merck KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
04.08.2025Merck BuyUBS AG
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
30.07.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Merck KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.08.2025Merck BuyUBS AG
30.07.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Merck KaufenDZ BANK
25.07.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Merck BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Merck Market-PerformBernstein Research
27.05.2025Merck Market-PerformBernstein Research
28.04.2025Merck Market-PerformBernstein Research
10.04.2025Merck Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen