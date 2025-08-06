Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagnachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 44,96 GBP.

Um 15:52 Uhr fiel die Unilever-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 44,96 GBP ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Unilever-Aktie bis auf 44,94 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 45,06 GBP. Bisher wurden heute 378.065 Unilever-Aktien gehandelt.

Am 10.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,34 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,97 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,11 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 50,05 GBP.

Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Unilever ein EPS von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Unilever.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

