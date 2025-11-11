Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagvormittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Unilever. Die Aktionäre schickten das Papier von Unilever nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 46,13 GBP.
Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 46,13 GBP. In der Spitze gewann die Unilever-Aktie bis auf 46,25 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,25 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 43.750 Unilever-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 49,10 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 6,44 Prozent zulegen. Am 19.02.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,11 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Unilever-Aktie mit einem Verlust von 6,55 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,81 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,91 GBP an.
Die Zahlen des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals präsentierte Unilever am 03.02.2011. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
