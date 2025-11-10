Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Montagnachmittag verlustreich
Die Aktie von Unilever gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 45,88 GBP.
Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 45,88 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 45,49 GBP nach. Bei 46,24 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 596.843 Unilever-Aktien.
Bei 49,10 GBP erreichte der Titel am 23.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 7,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 19.02.2025 auf bis zu 43,11 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,81 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 48,91 GBP.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,98 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.
Analysen zu Unilever plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:01
|Unilever Sell
|UBS AG
|05.11.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|27.10.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|24.10.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.2025
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:01
|Unilever Sell
|UBS AG
|05.11.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|24.10.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|23.10.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
