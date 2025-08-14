Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Vormittag nahe Vortagesniveau

DAX24.460 +0,3%ESt505.456 +0,4%Top 10 Crypto16,72 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1683 +0,3%Öl66,37 -0,8%Gold3.342 +0,2%
15.08.25 09:27 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Zum Vortag unverändert notierte die Unilever-Aktie zuletzt im London-Handel bei 45,19 GBP.

Zum Vortag unverändert notierte die Unilever-Aktie um 09:07 Uhr im London-Handel bei 45,19 GBP. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 45,25 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 45,10 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,10 GBP. Zuletzt wechselten via London 59.967 Unilever-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,11 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 4,59 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Im Vorjahr erhielten Unilever-Aktionäre 1,48 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,05 GBP je Unilever-Aktie an.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 GBP je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen