DAX23.682 -0,3%ESt505.436 -0,1%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.191 +0,1%Euro1,1797 +0,3%Öl67,29 -0,3%Gold3.694 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Märkte in Fernost unsicher -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Unilever, Oracle, Conti, Novo Nordisk, BVB im Fokus
Top News
New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump kündigt Milliarden-Klage an New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump kündigt Milliarden-Klage an
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
Fokus auf Aktienkurs

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

16.09.25 09:26 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 45,51 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
52,76 EUR -0,22 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 45,51 GBP abwärts. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 45,46 GBP. Mit einem Wert von 45,57 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via London 65.454 Unilever-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,02 GBP) erklomm das Papier am 18.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 9,91 Prozent Luft nach oben. Bei 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 50,49 GBP angegeben.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Unilever die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Von Knorr bis Dove: Diese bekannten Marken gehören zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie tiefer: Unilever-Tochter Magnum kündigt neue Finanzziele an - IPO im Blick

Unilever-Aktie höher: Veränderungen im oberen Management angekündigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Unilever plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
10.09.2025Unilever OutperformBernstein Research
10.09.2025Unilever SellUBS AG
09.09.2025Unilever SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
10.09.2025Unilever OutperformBernstein Research
13.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
11.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
27.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Unilever SellUBS AG
09.09.2025Unilever SellUBS AG
09.09.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
04.09.2025Unilever SellUBS AG
04.09.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen