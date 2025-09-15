Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Unilever-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 45,51 GBP abwärts.

Das Papier von Unilever gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 45,51 GBP abwärts. In der Spitze fiel die Unilever-Aktie bis auf 45,46 GBP. Mit einem Wert von 45,57 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via London 65.454 Unilever-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (50,02 GBP) erklomm das Papier am 18.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Unilever-Aktie derzeit noch 9,91 Prozent Luft nach oben. Bei 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 1,48 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 50,49 GBP angegeben.

Unilever ließ sich am 03.02.2011 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2010 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Unilever die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Unilever-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

