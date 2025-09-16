DAX23.357 +0,1%ESt505.377 +0,1%Top 10 Crypto16,10 -1,2%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.338 ±-0,0%Euro1,1842 -0,2%Öl67,86 -0,9%Gold3.663 -0,7%
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verzeichnet am Mittwochmittag kaum Ausschläge

17.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Unilever zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Unilever-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 45,43 GBP.

Die Unilever-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 45,43 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 45,47 GBP. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 45,20 GBP. Bei 45,41 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 206.072 Unilever-Aktien.

Am 18.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 50,02 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Mit Abgaben von 5,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,48 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,49 GBP aus.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,29 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Unilever noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 GBP in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

