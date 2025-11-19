Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittwochnachmittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 44,96 GBP zu.

Die Unilever-Aktie konnte um 15:52 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 44,96 GBP. In der Spitze legte die Unilever-Aktie bis auf 45,12 GBP zu. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 44,79 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 479.594 Unilever-Aktien.

Bei 49,10 GBP erreichte der Titel am 23.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Unilever-Aktie 9,21 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.02.2025 Kursverluste bis auf 43,11 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,81 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,91 GBP je Unilever-Aktie aus.

Unilever gewährte am 03.02.2011 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2010 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Unilever wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2025 2,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

