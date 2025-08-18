Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verteuert sich am Nachmittag
Die Aktie von Unilever zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 3,2 Prozent auf 46,88 GBP zu.
Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 46,88 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 46,89 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,73 GBP. Bisher wurden via London 975.646 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,38 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,11 GBP am 19.02.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Unilever-Aktie 8,04 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 erhielten Unilever-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,48 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,63 GBP.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Unilever ein EPS von 0,29 GBP je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.
Die Unilever-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,97 EUR je Unilever-Aktie.
