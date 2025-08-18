Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Unilever am Vormittag zu

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Unilever. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 45,73 GBP.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 45,73 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 45,83 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 45,73 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 99.061 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 9,16 Prozent niedriger. Am 19.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 51,63 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,29 Mrd. GBP gelegen.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,97 EUR je Aktie aus.

