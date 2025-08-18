DAX24.348 -0,3%ESt505.482 ±-0,0%Top 10 Crypto15,87 +2,4%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.823 +1,0%Euro1,1638 -0,1%Öl66,57 +0,9%Gold3.326 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Intel 855681 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX im Minus -- Japans Börse schließt in Rot -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025 Kaum Bewegung im Depot: Diese Aktien hielt der Gates Foundation Trust im 2. Quartal 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Aktienentwicklung

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Unilever am Vormittag zu

20.08.25 09:25 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Unilever am Vormittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Unilever. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 45,73 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
53,44 EUR 0,72 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 45,73 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 45,83 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 45,73 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 99.061 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2024 markierte das Papier bei 50,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 9,16 Prozent niedriger. Am 19.02.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,11 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Unilever-Aktie wird bei 51,63 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2010 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 03.02.2011 vor. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 9,29 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,29 Mrd. GBP gelegen.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,97 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie mit leichten Gewinnen: Unilever schneidet besser ab als erwartet - Abspaltung des Eis-Geschäfts im Plan

Stoxx Europe 50-Wert Unilever-Aktie: Diese Dividendenausschüttung zahlt Unilever

Unilever-Aktie in Grün: Unilever bestätigt Ausblick - nur geringe Auswirkungen durch US-Zölle

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Unilever plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
11.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
07.08.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
11.08.2025Unilever OutperformBernstein Research
07.08.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Unilever BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
27.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
04.08.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
04.08.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
01.08.2025Unilever SellUBS AG
21.07.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen