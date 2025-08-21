Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Nachmittag nahezu unbewegt

Unilever im Fokus

Die Aktie von Unilever zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Im London-Handel kam die Unilever-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 46,98 GBP.

Die Unilever-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 46,98 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,04 GBP zu. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,76 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 46,84 GBP. Der Tagesumsatz der Unilever-Aktie belief sich zuletzt auf 466.551 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 50,34 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Bei 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,24 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,82 EUR. Im Vorjahr hatte Unilever 1,48 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 51,63 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Unilever am 03.02.2011. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 GBP erwirtschaftet worden. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Unilever dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,97 EUR je Aktie.

