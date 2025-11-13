United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

So entwickelt sich United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 24,52 EUR.

Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 24,52 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die United Internet-Aktie bisher bei 24,44 EUR. Bei 25,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 97.365 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 29,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2025). Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 19,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,527 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,97 EUR.

United Internet veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,28 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.04.2026 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,31 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Aktien von United Internet und IONOS aber tiefrot: United Internet steigert Umsatz und Gewinn - IONOS will Bereich Adtech verkaufen

Ausblick: United Internet gewährt Anlegern Blick in die Bücher

IONOS-Aktie stärker: United-Internet-Tochter bekommt neuen Finanzchef