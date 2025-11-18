United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Mittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 23,30 EUR abwärts.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 23,30 EUR. Bei 23,28 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 94.486 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 25,84 Prozent zulegen. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 59,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,488 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 33,97 EUR je United Internet-Aktie an.

United Internet gewährte am 11.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,28 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,63 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.04.2026 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,39 EUR im Jahr 2025 aus.

