United Internet Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von United Internet

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 23,56 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 23,56 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 23,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.380 United Internet-Aktien.

Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,32 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 24,45 Prozent zulegen. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 61,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,488 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,97 EUR für die United Internet-Aktie aus.

United Internet ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,63 Prozent auf 1,28 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,57 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.04.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,39 EUR im Jahr 2025 aus.

