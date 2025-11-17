United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit Kurseinbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von United Internet. Das Papier von United Internet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 23,86 EUR ab.
Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 23,86 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die United Internet-Aktie bis auf 23,84 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,14 EUR. Bisher wurden heute 33.688 United Internet-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 29,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,88 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 38,89 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,488 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,97 EUR.
United Internet veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,28 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 18,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von United Internet wird am 01.04.2026 gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,39 EUR je United Internet-Aktie.
Aktien von United Internet und IONOS aber tiefrot: United Internet steigert Umsatz und Gewinn - IONOS will Bereich Adtech verkaufen
Ausblick: United Internet gewährt Anlegern Blick in die Bücher
IONOS-Aktie stärker: United-Internet-Tochter bekommt neuen Finanzchef
