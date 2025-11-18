United Internet Aktie News: United Internet verbilligt sich am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 23,32 EUR abwärts.

Die United Internet-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 23,32 EUR. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 23,24 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,56 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 124.168 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 29,32 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 37,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,488 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,97 EUR.

Am 11.11.2025 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,63 Prozent auf 1,28 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,57 Mrd. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte United Internet am 01.04.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,39 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Internet von vor 10 Jahren angefallen

Aktien von United Internet und IONOS aber tiefrot: United Internet steigert Umsatz und Gewinn - IONOS will Bereich Adtech verkaufen

Ausblick: United Internet gewährt Anlegern Blick in die Bücher