Kursentwicklung im Fokus

United Internet Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von United Internet

17.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von United Internet gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 23,90 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
23,92 EUR -0,08 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:44 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 23,90 EUR. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,80 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,14 EUR. Von der United Internet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66.355 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2025 auf bis zu 29,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 22,68 Prozent zulegen. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 63,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,488 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,97 EUR.

Am 11.11.2025 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 1,28 Mrd. EUR, gegenüber 1,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,63 Prozent präsentiert.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 01.04.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,39 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
22.10.2025United Internet KaufenDZ BANK
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
