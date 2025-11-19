United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 23,26 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 23,26 EUR. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 23,26 EUR. Mit einem Wert von 23,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.104 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 26,05 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 14,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 37,32 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,488 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,97 EUR je United Internet-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 11.11.2025. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,22 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,63 Prozent auf 1,28 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,57 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 01.04.2026 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,39 EUR je Aktie belaufen.

