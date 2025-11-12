DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 +4,1%Nas23.468 -0,3%Bitcoin89.153 +0,4%Euro1,1585 ±-0,0%Öl64,86 -0,5%Gold4.117 -0,2%
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- E.ON steigert bereinigtes Ergebnis -- Bayer, Brenntag, Infineon, AMD im Fokus
Top News
US-Shutdown: US-Repräsentantenhaus mit Beratungen über Haushalt US-Shutdown: US-Repräsentantenhaus mit Beratungen über Haushalt
Klaviyo - Plattform-Anbieter für kundenspezifisches Produktmarketing dank Agentic-Suites mit Gewinnsprung! Klaviyo - Plattform-Anbieter für kundenspezifisches Produktmarketing dank Agentic-Suites mit Gewinnsprung!
Unsichere Branchenlage

JENOPTIK-Aktie etwas tiefer: Marge überrascht - Prognose aber erneut vorsichtiger

12.11.25 08:14 Uhr
JENOPTIK-Aktie etwas schwächer: Überraschende Marge, vorsichtige Zukunft | finanzen.net

JENOPTIK hat im dritten Quartal angesichts der unsicheren Branchenlage weniger umgesetzt und verdient, beim Auftragseingang aber ein deutliches Wachstum verzeichnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
18,63 EUR 0,15 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Trotzdem äußerte sich das im TecDAX notierte Unternehmen erneut etwas pessimistischer für das Gesamtjahr.

Der Umsatz sank laut Mitteilung in den drei Monaten um 7 Prozent auf 255 Millionen Euro. Das EBITDA sank überproportional um 10 Prozent auf 53,0 Millionen Euro, die entsprechende Marge betrug 20,8 (21,6) Prozent. Analysten haben im Konsens nur mit einer operativen Rendite von 18,7 Prozent gerechnet. Das EBIT des Konzerns sackte um knapp 19 Prozent auf 33,3 Millionen Euro und das Konzernergebnis nach Steuern erreichte 21,7 Millionen Euro, ein Minus von gut 18 Prozent.

Der Ordereingang kletterte in den drei Monaten laut Quartalsbericht unterdessen deutlich um 18,3 Prozent auf 304,5 Millionen Euro.

Der Ausblick für 2025 ist weiterhin durch hohe Marktunsicherheiten beeinflusst, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Der Umsatz werde daher nun am unteren Ende der Prognosespanne liegen - zwischen Vorjahreswert und minus 5 Prozent. Ebenfalls soll die EBITDA-Marge das untere Ende der Prognose erreichen - 18,0 bis 19,5 Prozent. JENOPTIK rechnet mit Aufwendungen für Kostensenkungsmaßnahmen in einem hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich.

Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die JENOPTIK-Aktie zeitweise 0,21 Prozent tiefer bei 18,60 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
21.10.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
16.10.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
