US-Wettbewerber

Aktien von Beiersdorf und L'Oreal unter Druck nach Bilanzen der US-Konkurrenz

21.08.25 11:03 Uhr
US-Konkurrenz schockt: Aktien von Beiersdorf und L’Oréal geraten unter Druck | finanzen.net

Die Aktien von Beiersdorf und L'Oreal haben am Donnerstag nach Zahlen von US-Wettbewerbern verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
101,00 EUR -1,45 EUR -1,42%
Coty Inc (A)
3,46 EUR -0,65 EUR -15,91%
Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
73,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
401,05 EUR -4,95 EUR -1,22%
Zuletzt erholte Papiere von Beiersdorf sanken um fast zweieinhalb Prozent. L'Oreal verloren nach ihrer jüngsten Kursrally über ein Prozent.

Nach den Ergebnissen des vierten Geschäftsquartals brachen die Anteilsscheine des US-Parfüm- und Kosmetikherstellers Coty vorbörslich um mehr als 20 Prozent ein. Estee Lauder (Estée Lauder Companies) sanken fast vier Prozent.

Die Signale der US-Konkurrenz seien bestenfalls durchwachsen, schrieb UBS-Experte Guillaume Delmas mit Blick auf L'Oreal. Ihre Ausblicke erinnerten daran, dass die Beauty-Branche unkalkulierbarer geworden sei. L'Oreal schlage sich aber generell besser als die beiden US-Konzerne./ag/jha/

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)

