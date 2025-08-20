US-Wettbewerber

Die Aktien von Beiersdorf und L'Oreal haben am Donnerstag nach Zahlen von US-Wettbewerbern verloren.

Zuletzt erholte Papiere von Beiersdorf sanken um fast zweieinhalb Prozent. L'Oreal verloren nach ihrer jüngsten Kursrally über ein Prozent.

Nach den Ergebnissen des vierten Geschäftsquartals brachen die Anteilsscheine des US-Parfüm- und Kosmetikherstellers Coty vorbörslich um mehr als 20 Prozent ein. Estee Lauder (Estée Lauder Companies) sanken fast vier Prozent.

Die Signale der US-Konkurrenz seien bestenfalls durchwachsen, schrieb UBS-Experte Guillaume Delmas mit Blick auf L'Oreal. Ihre Ausblicke erinnerten daran, dass die Beauty-Branche unkalkulierbarer geworden sei. L'Oreal schlage sich aber generell besser als die beiden US-Konzerne./ag/jha/

