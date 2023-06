Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz macht am Freitagnachmittag Boden gut

Um 15:52 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 126,32 EUR. Bei 126,74 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 126,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 292.625 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 159,56 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 26,31 Prozent zulegen. Bei 112,84 EUR fiel das Papier am 22.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 164,09 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2023 vor. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,23 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 76.198,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62.742,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 31,67 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

