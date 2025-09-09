DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.499 -0,5%Nas21.923 +0,2%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1713 ±0,0%Öl67,71 +1,8%Gold3.644 +0,5%
Notierung im Fokus

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag schwächer

10.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 101,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
103,40 EUR -0,60 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 101,20 EUR. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 101,15 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 102,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 269.627 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 114,20 EUR markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 12,85 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,86 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 28,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,36 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,44 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 115,30 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,34 EUR gegenüber 6,21 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 80,81 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83,34 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 17,12 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
08:16Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:16Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
28.07.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Volkswagen (VW) vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

