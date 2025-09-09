Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 101,20 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 101,20 EUR. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 101,15 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 102,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 269.627 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 114,20 EUR markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 12,85 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,86 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 28,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,36 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,44 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 115,30 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,34 EUR gegenüber 6,21 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 80,81 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83,34 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 17,12 EUR im Jahr 2025 aus.

