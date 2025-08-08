Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verteuert sich am Vormittag

DAX24.075 -0,4%ESt505.337 -0,2%Top 10 Crypto16,77 +3,2%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.354 +1,9%Euro1,1654 +0,1%Öl66,15 -0,3%Gold3.365 -1,0%
Volkswagen (VW) vz im Fokus

11.08.25 09:24 Uhr
Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 96,42 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 96,42 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 96,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,00 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.929 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,20 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 18,44 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,45 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 114,70 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,04 Prozent auf 80,81 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 83,34 Mrd. EUR gelegen.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 17,38 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
