Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zieht am Nachmittag an

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 97,00 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 97,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 97,24 EUR. Bei 95,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 368.162 Stück.

Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 114,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 18,70 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,43 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 115,30 EUR aus.

Am 30.10.2025 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,96 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,42 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 80,31 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 78,48 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 10.03.2026 gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 16.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 10,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

