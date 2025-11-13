Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagvormittag in Grün
Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 99,78 EUR.
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 99,78 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 100,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 38.495 Volkswagen (VW) vz-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,20 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.
Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,36 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,43 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 115,30 EUR angegeben.
Am 30.10.2025 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,96 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,33 Prozent auf 80,31 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 78,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.03.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 16.03.2027.
Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,01 EUR je Aktie.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Warburg Research
|03.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
