Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- US-Börsen wenig bewegt -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Broadcom, Palantir, Lilium, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington Bayer-Aktie steigt: Monsanto einigt sich mit PCB-Klägern in Washington
TeraWulf im Pivotal-Point-Check: Von Bitcoin zu KI – Alphabet unterstützter Deal mit Fluidstack katapultiert die Aktie um über 60 % nach oben! TeraWulf im Pivotal-Point-Check: Von Bitcoin zu KI – Alphabet unterstützter Deal mit Fluidstack katapultiert die Aktie um über 60 % nach oben!
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

18.08.25 16:10 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 98,58 EUR ab.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 98,58 EUR ab. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 98,36 EUR nach. Mit einem Wert von 99,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 333.512 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 114,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 15,84 Prozent wieder erreichen. Am 29.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 20,00 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,45 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 6,36 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 114,70 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 25.07.2025 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 4,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,21 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 80,81 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 83,34 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 17,36 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Aktien von VW, BMW & Co. steigen: IG Metall fordert Dividenden-Abstrich von Auto-Aktionären

Porsche SE-Aktie dennoch im Plus: Porsche SE streicht Jahresprognose zusammen - Fokus auf Rüstung

DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor 10 Jahren bedeutet

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
