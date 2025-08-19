Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit Einbußen

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 100,35 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 100,35 EUR ab. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 99,84 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 100,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 179.573 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 12,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 6,36 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,45 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 114,70 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 4,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,21 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 80,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 83,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,36 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

