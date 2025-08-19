Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Mittwochnachmittag um Nulllinie

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 100,80 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie um 15:51 Uhr im XETRA-Handel bei 100,80 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 100,90 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 99,84 EUR. Mit einem Wert von 100,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 289.412 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 114,20 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 13,29 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 21,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,36 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,45 EUR. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 114,70 EUR.

Am 25.07.2025 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 80,81 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 83,34 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,36 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

