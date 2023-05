Uniper-Aktie weiter erholt: Kurslücke von Ende November geschlossen

Aktien in diesem Artikel BASF 45,29 EUR

-1,57% Charts

News

Analysen E.ON 11,37 EUR

0,49% Charts

News

Analysen RWE 39,10 EUR

0,05% Charts

News

Analysen Uniper 6,00 EUR

8,86% Charts

News

Analysen

Erstmals seit Ende November 2022 kosteten die Papiere am Vormittag mit in der Spitze 6,164 Euro wieder mehr als sechs Euro und verbuchten so einen Zuwachs von nahezu 16 Prozent im Vergleich zum XETRA-Schluss am Dienstag.

Damit schlossen die Aktien zugleich die Kurslücke von Ende November, die sich damals aufgetan hatte nach Meldungen über eine weitere hohe Kapitalerhöhung. Diese war nötig geworden, weil der Versorger wegen fehlender russischer Gaslieferungen ins Straucheln geraten war und Gas teuer zukaufen musste. Hintergrund ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die deshalb von der westlichen Staatengemeinschaft verhängten Sanktionen gegen Russland, weshalb Russland die direkten Lieferungen nach Deutschland erst einschränkte und dann stoppte. Inzwischen hat aber der Preis für europäisches Erdgas wieder das Vorkriegsniveau erreicht.

Uniper hatte in der Vorwoche mitgeteilt, dass man dank Absicherungsgeschäften "signifikante Gewinne aus der Ersatzbeschaffung von Gasmengen" für russische Lieferkürzungen erwartet. Weitere Eigenkapitalerhöhungen des Bundes würden daher nicht mehr erforderlich sein, hieß es weiter.

Das genügte zunächst, um den Kurs mit prozentual zweistelligem Zuwachs wieder über die Marke von vier Euro zu hieven. Anfang dieser Woche sprangen weitere Anleger auf den fahrenden Zug und trieben den Kurs am Vortag erstmals seit November über fünf Euro.

Mit dem aktuellen Plus auf mehr als sechs Euro kratzen die Papiere nun an der exponentiellen 200-Tage-Linie, die charttechnisch interessierten Investoren als Gradmesser des längerfristigen Trends gilt. Seit der Unternehmensmeldung aus der vorigen Woche beläuft sich der Kursgewinn derzeit auf rund 62 Prozent, und ausgehend vom Rekordtief Ende Dezember 2022 bei 2,09 Euro hat sich der Kurs fast verdreifacht.

Anleger spekulieren inzwischen auch auf eine Re-Privatisierung des vom Bund aus der Gaskrise geretteten Unternehmens, hatte doch Finanzchefin Jutta Dönges das Ziel ausgerufen, Uniper als eigenständiges Unternehmen möglichst rasch wieder in überwiegend private Hände zu geben.

/ajx/ag/tih/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images