Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Mittag südwärts

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 69,50 EUR.

Der Vossloh-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 69,50 EUR. Das Tagestief markierte die Vossloh-Aktie bei 68,70 EUR. Bei 69,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.903 Vossloh-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (95,10 EUR) erklomm das Papier am 24.07.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,83 Prozent könnte die Vossloh-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 41,94 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Vossloh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vossloh 1,10 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,75 EUR.

Vossloh ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent auf 325,90 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 298,70 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.03.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vossloh einen Gewinn von 3,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

