Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag tiefer

Kurs der Vossloh

Die Aktie von Vossloh gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Vossloh-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 69,10 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 69,10 EUR. Die Vossloh-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,70 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,80 EUR. Der Tagesumsatz der Vossloh-Aktie belief sich zuletzt auf 1.560 Aktien.

Bei einem Wert von 95,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vossloh-Aktie somit 27,34 Prozent niedriger. Am 19.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Vossloh-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,75 EUR an.

Vossloh veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,74 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 325,90 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 298,70 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,37 EUR je Vossloh-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie

Vossloh: Unter Druck

Vossloh-Aktie: Experten empfehlen Vossloh im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Vossloh-Aktie im Plus: Umsatz und operativer Gewinn stärker als erwartet verbessert